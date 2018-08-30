Создатель группы ИГ* в WhatsApp получил шесть лет колонии

Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Создатель сетевой группы сторонников международной террористической структуры «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в популярном мессенджере WhatsApp приговорен в Петербурге к шести годам лишения свободы.

Приговор в отношении Азизбека Рустамова вынес Московский окружной военный суд на выездном заседании на базе Ленинградского окружного военного суда, сообщили 30 августа в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как установило следствие и подтвердил суд, Рустамов, находясь на территории Санкт-Петербурга, в ноябре 2015 года создал группу сторонников преступных идей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью склонения, вербовки и иного вовлечения лиц в совершение террористических преступлений. В состав группы были включены пять человек.

С помощью общения в мессенджере обвиняемый убеждал участников группы в правильности деятельности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в необходимости актов насилия в отношении немусульман, склонял к совершению террористических актов и участию в незаконных вооруженных формированиях.

Рустамов свою вину не признал, однако его вина была доказана. Подсудимый отправлен в колонию общего режима на шесть лет.

Ранее один из участников этой группы был приговорен всего лишь к штрафу в 50 тыс. рублей и освобожден от наказания, сообщало ИА REGNUM.

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