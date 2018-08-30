В Ростовской области установят пять знаков «Рубеж воинской доблести»

Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Сегодня, 30 августа, Ростовская область отмечает 75-летие со дня полного освобождения Донской земли от немецко-фашистских захватчиков. Глава региона Василий Голубев поздравил земляков с этой датой.

«30 августа 1943 года — рубеж, с которого начался и уже 75 лет длится мир на донской земле. Поздравляю всех с этой важной датой! Ростовская область — в числе регионов, где дольше всего был фронт — 691 день! При этом область ни одного дня не была оккупирована врагом полностью, фашистов остановило яростное сопротивление. В дань героизму, стойкости советских солдат в этом году на Дону будет установлено пять знаков «Рубеж воинской доблести». В городах и районах области сегодня пройдут праздничные торжества, прогремит салют», — написал донской губернатор в Twitter.

Василий Голубев сообщил, что в этот же день на Самбекских высотах состоится церемония захоронения останков освободителей Дона.

Земле предадут останки 27 бойцов, из которых удалось установить имена четверых. Это красноармейцы Иван Михайлович Ганьшаков, Михаил Васильевич Радченко, Епихов и Соловьев. Среди погибших — курсанты, моряки, танкисты, казаки, кавалеристы, лётчики. Все они будут с честью похоронены под звуки воинского салюта и заупокойной литии, уточнили ИА REGNUM в поисковой организации «Миус-фронт».