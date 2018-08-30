Задержан третий из числа избивавших людей в центре Петербурга

Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В уголовном деле о дерзких и жестоких нападениях на граждан в центре Петербурга со стороны группы подростков появился третий фигурант. Хулиганы были еще и грабителями.

«В качестве подозреваемого задержан еще один не работающий и не учащийся 17-летний местный житель, которому в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили 30 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее были задержаны двое 17-летних петербуржцев, подозреваемых в хулиганском нападении на людей в Таврическом саду. Им уже предъявлено обвинение, решается вопрос об их аресте. Идет установление личности и розыск других участников преступления.

Как выяснилось, все трое задержанных в момент преступления находились под домашним арестом по другому уголовному делу о грабежах и разбоях.

Уже подтверждено, что хулиганы не только избивали, но и грабили своих жертв. В ходе обысков изъят мобильный телефон, похищенный у одного из потерпевших, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия.

По фактам нападения на граждан в центре Петербурга возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По данным следствия, двое местных жителей были жестоко избиты группой подростков вечером 24 августа 2018 года на Таврической улице. Потерпевшие были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь.

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