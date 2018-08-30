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Виктор Власов утвержден в должности ректора ТГАСУ

Общество

Приказ о назначении подписан министром науки и высшего образования РФ

Томск, 30 августа 2018, 10:43 — REGNUM  Занимающий с 2013 года пост ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Виктор Власов продолжит осуществлять руководство университетом, сообщает 30 августа пресс-служба вуза.

«Приказом министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Михайловича Котюкова, Виктор Алексеевич Власов утвержден в должности ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета до 11 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ подписан на основании весеннего решения конференции трудового коллектива ТГАСУ.

Напомним, Власов был избран ректором на конференции, которая состоялась 14 апреля. Своей целью он назвал сохранение коллектива вуза, проведение в жизнь научной и международной работы, а также возможность приносить пользу региону.

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