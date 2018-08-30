В Воронеже стартует Международный фестиваль «Город-сад»

Воронеж, , 10:36 — REGNUM VIII Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» открывается в Воронеже 30 августа. На четыре дня, до 2 сентября включительно, Воронеж станет центром демонстрации достижений садово-паркового искусства, ландшафтного и флористического дизайна, агрокультуры, сообщает ИА REGNUM.

В этом году фестиваль пройдет под эгидой Года Японии в России и Года добровольца. Посетители фестиваля «Город-сад» смогут познакомиться с японским стилем в ландшафтном дизайне: увидеть экспозицию Японского сада и стилизованное оформление моста через ручей, на фестивальной площадке будут представлены арт-объекты в японском стиле — зонтики и японские куклы. В программе фестиваля запланированы творческие встречи с гостями из Японии и мастер-классы по японскому искусству. В рамках фестиваля будет создано несколько арт-объектов — например биокартина французского художника Гийома Легро: холст заменит холм в парке, а краски — льняное масло, вода, мука и природные пигменты. Также впервые в Воронеже можно будет увидеть работы по спрей-арту английского граффити-райдера Vibes artist (Импей Хилтон) и граффитистов из Санкт-Петербурга: Майза (Сергея Гапонова), Y.Kabynski (Егора Герасимова), TRUNSKEE (Александра Трунилова) и ZAK MINI MONSTER (Захара Евсеева).

Как и последние три года, на территории фестиваля будет установлен арт-объект «Сено-Солома» — в этом году в виде инсталляции «Муравьи и Стрекоза»: организаторы обещают установить около 70 «муравьев» (размером от 1 до 2 метров) и огромную «стрекозу». Здесь же будет работать «Этнохутор», где посетители смогут познакомиться с укладом сельской жизни и традиционными ремеслами. И это далеко не полный перечень мероприятий фестиваля. На закрытии фестиваля обещают выступление «Имперского русского балета» под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды.

Фестиваль проводится с 2011 года, и год от года интерес к фестивалю только растет. В 2017 году его посетили около 220 тысяч человек.