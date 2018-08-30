Прожиточный минимум в Петербурге превысил 11 тысяч рублей

Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге превысил 11 тыс. рублей на человека. За квартал он увеличился на 145 рублей. Постановление правительства города о новой величине прожиточного минимума опубликовано на сайте Смольного.

Этот показатель используется при вычислении размеров льгот, пособий и других социальных выплат.

В расчете на душу населения прожиточный минимум за второй квартал текущего года составил в Петербурге 11 007 руб. 60 коп. Для сравнения: в первом квартале 2018 года его размер был 10 тыс. 862 рубля 10 копеек.

Новый прожиточный минимум для трудоспособного населения Петербурга — 12 063 руб. 80 коп., для пенсионеров — 8 944 руб. 30 коп., для детей — 10 741 руб. 70 коп.

Напомним, минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге в 2018 году должна составлять 17 тысяч рублей. Однако многие работодатели пытаются платить своим сотрудникам меньше этой суммы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Смольного, средняя начисленная зарплата среднестатистического работающего петербуржца превысила 59 тыс. рублей в номинальном выражении.

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При этом каждый третий житель Петербурга негативно оценил собственное материальное положение и сообщил о снижении своих личных доходов за последнее время.

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