Уральский профессор оценил перспективы ботанического сада в Оренбурге

Оренбург, , 10:21 — REGNUM Ботанический сад Оренбургского государственного университета (ОГУ) обладает всеми возможностями для успешного развития, так оценил его перспективы директор Ботанического сада УрО РАН, представитель Совета ботанических садов России профессор Сергей Шавнин. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба вуза.

«Ботанический сад ОГУ территориально удачно расположен, в нем грамотная закладка растений, учтены характеристики грунта, климатические особенности, наличие теневых зон», — сказал уральский гость во время рабочего визита в Оренбург.

Директор Ботанического сада ОГУ Валерий Новиков познакомил Шавнина с растительными насаждениями на улице Терешковой: на площади в 26 гектаров создано 12 коллекционных участков, собрано более 550 таксонов. Отмечается, что в ближайшее время в Оренбурге будет продолжена работа над делектусом: каталогом, в котором будут опубликованы сведения об имеющихся семенах для обмена с другими ботаническими садами России.

Визит завершился осмотром панорамы Оренбурга со смотровой площадки научной библиотеки ОГУ и встречей с руководством вуза, на которой обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества ботанических садов ОГУ и Уральского отделения Российской академии наук.

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