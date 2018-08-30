Ярославские власти против целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище

Ярославль, , 09:56 — REGNUM Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области выступил против строительства в Череповецком районе Вологодской области целлюлозного завода. Об этом директор департамента Дмитрий Пеньков написал в ответе череповецкому общественнику Алексею Кощееву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас в Череповецком районе проводится общественное обсуждение технических заданий на разработку разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе предпроектной документации «Строительство целлюлозного Суда» и «Строительство полигона Суда». Химическое производство планируется построить на берегу Рыбинского водохранилища. Ниже по течению водохранилища расположены Рыбинск и Ярославль, поэт ому череповецкий общественник призвал ярославские власти официально выразить свою позицию по этому вопросу.

Строительство целлюлозного завода — это в первую очередь строительство опасного химического производства, в производственном процессе которого задействованы кислоты, фенолы, щелочи и другие химические вещества. Производство целлюлозы сопряжено с большим потреблением воды, объем забора воды составит 25 млн кубометров в год при планируемой мощности завода в 1 млн кубометров целлюлозы в год», — говорится в ответе ярославского департамента охраны окружающей среды.

Ярославский департамент охраны окружающей среды направил свою позицию в администрацию Череповецкого районаи, которая и проводит общественное обсуждение.

Департамент направил свою позицию о нецелесообразности строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в общественную приемную администрации Череповецкого района Вологодской области», — говорится в письме департамента.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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