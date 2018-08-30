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Ярославские власти против целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище

Общество

Департамент охраны окружающей среды просит вологодские власти не строить опасный завод

Ярославские власти против целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище
Рыбинское водохранилище

Ярославль, 30 августа 2018, 09:56 — REGNUM  Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области выступил против строительства в Череповецком районе Вологодской области целлюлозного завода. Об этом директор департамента Дмитрий Пеньков написал в ответе череповецкому общественнику Алексею Кощееву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас в Череповецком районе проводится общественное обсуждение технических заданий на разработку разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе предпроектной документации «Строительство целлюлозного Суда» и «Строительство полигона Суда». Химическое производство планируется построить на берегу Рыбинского водохранилища. Ниже по течению водохранилища расположены Рыбинск и Ярославль, поэт ому череповецкий общественник призвал ярославские власти официально выразить свою позицию по этому вопросу.

Строительство целлюлозного завода — это в первую очередь строительство опасного химического производства, в производственном процессе которого задействованы кислоты, фенолы, щелочи и другие химические вещества. Производство целлюлозы сопряжено с большим потреблением воды, объем забора воды составит 25 млн кубометров в год при планируемой мощности завода в 1 млн кубометров целлюлозы в год», — говорится в ответе ярославского департамента охраны окружающей среды.

Ярославский департамент охраны окружающей среды направил свою позицию в администрацию Череповецкого районаи, которая и проводит общественное обсуждение.

Департамент направил свою позицию о нецелесообразности строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в общественную приемную администрации Череповецкого района Вологодской области», — говорится в письме департамента.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцев вновь предупредили об угрозе строительства ЦБК под Череповцом

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