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Курганская область завершила анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Общество

За четыре дня проверили около 1800 жителей

Курганская область завершила анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
Иллюстрация: ВИЧ.РФ
Борьба с ВИЧ

Курган, 30 августа 2018, 09:40 — REGNUM  Мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ в Зауралье работали в местах скопления народа с 26 по 29 августа. Курганская область одна из неблагополучных по ВИЧ. На 1 июля 2018 года здесь зарегистрировано 9570 инфицированных, в том числе 67 детей до 14 лет, заявили корреспонденту ИА REGNUM в курганском Центре СПИД.

На начальной стадии болезнь протекает бессимптомно, а интенсивный рабочий график не всегда позволяет в плановом порядке проходить обследование, поэтому в регионе многие больные не знают о своем состоянии. Тем не менее только за шесть месяцев 2018 года в Зауралье выявлено 457 ВИЧ-инфицированных, а 38 человек за этот период умерли в стадии СПИДа.

Экспресс-тестирование позволило жителям Кургана, Шадринска, Куртамыша и Каргаполья проверить здоровье за 15 минут.

Напомним, что, по данным сайта spid-vich-zppp.ru, в 2017 году Курганская область вошла в «черную двадцатку» регионов с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных: 117 больных на 100 тысяч населения. Зауралье занимало 9-е место в России. За первое полугодие 2018-го заболеваемость снизилась на 6%.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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