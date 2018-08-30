Курганская область завершила анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Курган, , 09:40 — REGNUM Мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ в Зауралье работали в местах скопления народа с 26 по 29 августа. Курганская область одна из неблагополучных по ВИЧ. На 1 июля 2018 года здесь зарегистрировано 9570 инфицированных, в том числе 67 детей до 14 лет, заявили корреспонденту ИА REGNUM в курганском Центре СПИД.

На начальной стадии болезнь протекает бессимптомно, а интенсивный рабочий график не всегда позволяет в плановом порядке проходить обследование, поэтому в регионе многие больные не знают о своем состоянии. Тем не менее только за шесть месяцев 2018 года в Зауралье выявлено 457 ВИЧ-инфицированных, а 38 человек за этот период умерли в стадии СПИДа.

Экспресс-тестирование позволило жителям Кургана, Шадринска, Куртамыша и Каргаполья проверить здоровье за 15 минут.

Напомним, что, по данным сайта spid-vich-zppp.ru, в 2017 году Курганская область вошла в «черную двадцатку» регионов с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных: 117 больных на 100 тысяч населения. Зауралье занимало 9-е место в России. За первое полугодие 2018-го заболеваемость снизилась на 6%.