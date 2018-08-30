Четверг, 30 Августа 2018 года
10:43:25 МСК

В Кемерове представят кузбасский аналог знака «ГТО»

Общество

Он будет называться «Готов к спасению жизни»

В Кемерове представят кузбасский аналог знака «ГТО»
Советский плакат. Готов к труду и обороне!

Кемерово, 30 августа 2018, 09:36 — REGNUM  Макет знака «Готов к спасению жизни», выбранный народным голосованием в августе этого года, представят кемеровские власти на официальной церемонии, которая состоится 7 сентября на стадионе Суховский, сообщает 30 августа пресс-служба Кемеровского государственного университета (КемГУ).

Во время представления знака гостей ознакомят с этапами и нормативами для его получения. Они включают оказание первой помощи, кинологическую работу, пожарный этап, разбор дорожно-транспортного происшествия, альпинистскую подготовку.

В вузе пояснили, что знак «Готов к спасению жизни» — кузбасский аналог знака «Готов к труду и обороне» (ГТО). Чтобы получить его, нужно сдать нормативы по оказанию первой помощи и самоспасению. Предполагается, что на первом этапе эти нормативы на дополнительных занятиях будут осваивать дети, затем они войдут в курс ОБЖ.

В начале сентября первые знаки отличия вручат школьникам и студентам. Физические упражнения они сдадут заранее.

Читайте также: СГК подарила Кемерову новую спортивную площадку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Возрождение комплекса ГТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить