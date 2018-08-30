В Кемерове представят кузбасский аналог знака «ГТО»

Кемерово, , 09:36 — REGNUM Макет знака «Готов к спасению жизни», выбранный народным голосованием в августе этого года, представят кемеровские власти на официальной церемонии, которая состоится 7 сентября на стадионе Суховский, сообщает 30 августа пресс-служба Кемеровского государственного университета (КемГУ).

Во время представления знака гостей ознакомят с этапами и нормативами для его получения. Они включают оказание первой помощи, кинологическую работу, пожарный этап, разбор дорожно-транспортного происшествия, альпинистскую подготовку.

В вузе пояснили, что знак «Готов к спасению жизни» — кузбасский аналог знака «Готов к труду и обороне» (ГТО). Чтобы получить его, нужно сдать нормативы по оказанию первой помощи и самоспасению. Предполагается, что на первом этапе эти нормативы на дополнительных занятиях будут осваивать дети, затем они войдут в курс ОБЖ.

В начале сентября первые знаки отличия вручат школьникам и студентам. Физические упражнения они сдадут заранее.

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