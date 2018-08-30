Разгул тайфуна «Румбия» в провинции Шаньдун обойдется властям КНР в $26 млн

Пекин, , 09:31 — REGNUM Государственный комитет КНР по развитию и реформе заявил, что на переселение людей, пострадавших от паводка в провинции Шаньдун, будет выделено в общей сложности 177 млн юаней ($26 млн), сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Фонд стал частью комплекса инвестиционных мер из центрального бюджета страны, направленных на борьбу с последствиями природных бедствий и китаклизмов, которые направлены на восстановление инфраструктуры и общественных сооружений в пострадавших от ненастья регионах, сообщили в комитете.

Напомним, что провинция Шаньдун очень сильно пострадала от 18-го за год в Китае тайфуна «Румбия». На состояние 23 августа текущего года по меньшей мере 3,8 млн человек пострадали, шестеро погибли и еще 15 числятся пропавшими без вести, о чем сообщало ИА REGNUM. Ранее на нужды Шаньдуна планировалось выделить 70 млн юаней.

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