Все школы Адыгеи готовы к новому учебному году

Майкоп, , 09:16 — REGNUM Школы Адыгеи полностью готовы к началу нового учебного года. Информацию об этом представил глава республики Мурат Кумпилов на селекторном совещании, которое 29 августа провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Совещание было посвящено готовности образовательных учреждений к новому учебному году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи. На совещании обсуждались вопросы состояния зданий школ, обеспечения мер безопасности, санитарных норм и содержания учебного процесса.

В этом году в стране будет учиться более 15 млн школьников. 1 Сентября откроется 67 новых школ, а до конца года начнут работу еще 119. Это даст дополнительно около 100 тыс. ученических мест.

В Адыгее признаны готовыми к новому учебному году все 332 учебных заведения — это 149 средних, 126 дошкольных, семь профессиональных и 49 организаций дополнительного образования. На ремонты, приобретение оборудования, школьных автобусов, антитеррористические мероприятия, закупку учебников, обеспечение пожарной безопасности и формирование доступной среды было выделено более 230,7 млн рублей, что на 85% больше, чем в прошлом году.

Открываются и новые учебные заведения: 1 сентября откроет двери новая школа на 990 учеников в ауле Новая Адыгея, готовится к вводу в эксплуатацию школы-детского сада в х. Хапачев. В ближайшее время планируется завершение строительство школы на 1100 мест в поселке Энем. Возведение такой же школы планируется начать в Майкопе в следующем году. В ближайшие два года при поддержке федерального центра будет построено пять детсадов по 240 мест каждый. Общая сумма вложений составит около 1 млрд рублей. В системе образования Адыгеи за последние четыре года было выделено порядка 85,5 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт 40 школьных спортзалов, а 88 школьных спортплощадок оснащено инвентарем и спортивным оборудованием.