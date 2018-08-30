В Китае расширили список психоактивных веществ, приравненных к наркотикам

Пекин, , 09:15 — REGNUM Китайские власти внесли еще 32 психоактивные вещества в список контролируемых наркотиков, который теперь состоит из 170 наименований, сообщает Государственная комиссия КНР по контролю за оборотом наркотиков, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Список составлен для того, чтобы заделать лакуны в наркоконтроле Поднебесной. В сравнении собычными наркотиками вещества, входящие в список, имеют схожий или более сильный эффект, вызывая перевозбуждение, галлюцинации или потерю нервной чувствительности помимо прочих реакций. В частности, в список были внесены два новых вещества на основе фентанила. Таким образом, фентаниловых веществ в списке насчитывается уже 25.

Напомним, что Государственная комиссия КНР по контролю за оборотом наркотиков ведет список психоактивных веществ, приравненных к наркотическим, с 2001 года. В списке есть также два вещества, являющиеся сырьем для производства наркотиков на основе фентанила.