Четверг, 30 Августа 2018 года
10:44:48 МСК

В Китае расширили список психоактивных веществ, приравненных к наркотикам

Общество

Эти вещества схожи по действиям с наркотическими и находятся под особым контролем государства

В Китае расширили список психоактивных веществ, приравненных к наркотикам
delraycomputers webdesign
Нет наркотикам

Пекин, 30 августа 2018, 09:15 — REGNUM  Китайские власти внесли еще 32 психоактивные вещества в список контролируемых наркотиков, который теперь состоит из 170 наименований, сообщает Государственная комиссия КНР по контролю за оборотом наркотиков, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Список составлен для того, чтобы заделать лакуны в наркоконтроле Поднебесной. В сравнении собычными наркотиками вещества, входящие в список, имеют схожий или более сильный эффект, вызывая перевозбуждение, галлюцинации или потерю нервной чувствительности помимо прочих реакций. В частности, в список были внесены два новых вещества на основе фентанила. Таким образом, фентаниловых веществ в списке насчитывается уже 25.

Напомним, что Государственная комиссия КНР по контролю за оборотом наркотиков ведет список психоактивных веществ, приравненных к наркотическим, с 2001 года. В списке есть также два вещества, являющиеся сырьем для производства наркотиков на основе фентанила.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить