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Власти Петербурга назвали стоимость платной парковки на 2019 год

Общество

Ранее анонсированы планы резкого расширения зоны платной парковки

Власти Петербурга назвали стоимость платной парковки на 2019 год
Платная парковка

Санкт-Петербург, 30 августа 2018, 08:21 — REGNUM  Правительство Петербурга установило максимальный лимит стоимости размещения транспортных средств на принадлежащих городу платных парковках на 2019 год, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как решили в Смольном, за час стоянки легкового автомобиля его хозяин должен будет заплатить не более 118,25 руб. Мотоциклистам платная парковка обойдется в 35,48 руб. за час. Владельцы других транспортных средств — грузовиков, автобусов, прицепов и т. д. — будут платить до 177,42 руб. за один час стоянки.

Напомним, в ближайшие годы зона платной парковки в Петербурге расширится в 25 раз. Сегодня в пилотной зоне платной парковки — 1832 места. Планируется создать 62 тысячи платных парковочных мест в центральной части города.

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Платные парковки
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