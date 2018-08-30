Дочери Порошенко не значатся в списках зачисленных ни в одном вузе Украины

Киев, , 07:27 — REGNUM Дочери-двойняшки президента Украины Петра Порошенко с большой долей вероятности продолжат своё дальнейшее образование за рубежом, а не в родной стране. На сегодняшний день в списках зачисленных студентов в какой-либо украинский вуз ни Александра, ни Евгения не значатся. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA» со ссылкой на Единую государственную электронную базу данных по вопросам образования Украины.

В 2018 году обе девушки закончили обучение в международном Concord College, который находится на северо-западе Великобритании, в графстве Шропшир. После успешной сдачи экзаменов дочери Порошенко вернулись на Украину, где по сложившейся традиции показались вместе с матерью на торжественных мероприятиях в честь Дня независимости.

Журналистам так и не удалось узнать, где будут учиться девушки дальше. Супруга украинского лидера Марина Порошенко пообещала обнародовать эту информацию до 1 сентября, однако пока никаких сообщений на этот счёт сделано не было.

Напомним, международная школа-пансион Concord College, расположенная в городе Шрусбери, специализируется на подготовке иностранных студентов к поступлению в вузы Великобритании. Студенткам предлагают две программы обучения: курс английского языка, а также научный — математика, физика, биология и химия. Помимо учёбы, у воспитанников колледжа есть возможность играть в сквош, баскетбол, футбол или гольф, плавать в бассейне или заниматься большим теннисом. Раз в неделю для детей организовывают экскурсии по туристическим местам Великобритании. В этом колледже сестры Порошенко обучаются с 12-летнего возраста. Также осенью 2014 года в Concord College поступил и младший сын Петра Порошенко Михаил. Как сообщается украинскими СМИ, параллельно дети президента Украины являются учениками украинской школы — столичного лицея №77.

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