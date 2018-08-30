Китайский бизнесмен завёл миллиард тараканов для утилизации отходов

Цзинань, Китай, , 07:13 — REGNUM Предприниматель из провинции Шаньдуна на востоке Китая придумал, как использовать тараканов, которые по праву считаются вредителями, в качестве «дружественных для окружающей среды существ, утилизирующих бытовые отходы», сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

У предпринимателя Ли Яньжуна имеется тараканья фабрика площадью 6,3 тыс. кв. метров в районе Чжанцю города Цзинань, столицы провинции Шаньдун. Ежедневно 1 млрд тараканов утилизируют 50 тонн бытовых отходов, что составляет около одной двенадцатой всего объема бытовых отходов города населением 7 млн человек.

Предприниматель решил пойти нестандартным путем. В отличие от других людей, разводящих тараканов, он решил их использовать на нужды утилизации отходов, а не для производства лекарств. Идея же возникла у него как раз тогда, когда он сам работал на одну из таких компаний.

В среднем тараканы на фабрике Ли живут 300 дней, а чтобы они не убегали использован целый комплекс мер по их изоляции. В связи с тем, что американские тараканы, которых он использует, богаты протеинами, у него на фабрике есть специальные сушильные камеры, где мёртвые особи высушиваются и измельчаются в муку. Затем мука идет на корм курицам и прочей живности. Ли отмечает, что, питаясь тараканами, животные быстрее набирают массу.

Отметим, что тараканы является одним из ингредиентов в традиционной китайской медицине уже тысячи лет. Многие предприниматели, в связи с нынешним ренессансом китайской традиционной медицины, строят фабрики, для разведения тараканов, поскольку широко распространено убеждение в пользе этих вредителей для здоровья. Кроме того, исследуется потенциал использования тараканов для диетических пилюль и высокопротеиновой косметики.