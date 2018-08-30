«Аэрофлот» пообещал дальневосточникам сохранить плоские тарифы

Владивосток, , 07:10 — REGNUM Объёмы авиаперевозок на Дальний Восток «Аэрофлотом» будут увеличены на 12%, а программа плоских тарифов продолжена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Увеличение количества рейсов запланировано с декабря 2018 года. Билеты по «плоским» тарифам будут стоить 22 тысячи рублей за перелёт в Москвы и обратно.

Ранее заявление «Аэрофлота» о том, что авиаперевозки на Дальний Восток будут осуществляться только его «дочкой» — «Россией», попросила прокомментировать депутат Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия»). Она обратилась к гендиректору компании с просьбой пояснить, будут ли в связи с грядущими изменениями сохранены «плоские» тарифы для дальневосточников и в каких объёмах планируется осуществлять авиаперевозки в столицы регионов ДФО.

Информацию о делегировании «Аэрофлотом» дальневосточных перевозок «России» Яровая назвала социально чувствительной и требующей разъяснений.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аэрофлот» намерена передать почти все свои рейсы по фиксированным тарифам дочерней авиакомпании «Россия». Перемены коснутся в том числе дальневосточных направлений. Изменения вступят в силу с 28 октября, исключение составит только рейс Москва — Владивосток, который «Аэрофлот» обещает осуществлять минимум до весны 2019 года.