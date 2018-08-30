В Свердловской области заключённые устроили акцию протеста

Екатеринбург, , 06:08 — REGNUM В свердловской колонии №46 заключённые устроили акцию протеста. Они отказались питаться в столовой, сообщили журналистам в областном управлении ФСИН.

Участниками акции стали 16 человек, содержащихся в одном из бараков. Поводом для акции протеста было их стремление навестить товарища, который находится в штрафном изоляторе. Также они потребовали встречи с прокурором и членом общественной наблюдательной комиссии.

К товарищу осуждённых не пустили, остальные же требования были удовлетворены.

Добавим, совсем от еды заключённые не отказывались, просто не питались в столовой. Правда, после встречи с общественниками отозвали свои протестные заявления и возобновили питание в обычном режиме.

На работу колонии этот инцидент не повлиял.