В Челябинске прикрыли несколько точек с игровыми автоматами

Челябинск, , 05:09 — REGNUM Деятельность пяти незаконных игорных заведений прекращена в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ходе рейда обнаружены заведения, которые незаконно предоставляли площадку для игр с использованием телекоммуникационных сетей, интернета и игровых автоматов.

«Из помещений, в которых проводились азартные игры, полицейскими изъято 46 системных блоков, 46 мониторов, 38 игровых терминалов, один видеорегистратор, а также денежные средства на сумму 48 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовные дела. Подозреваемые в организации азартных игр отпущены под подписку о невыезде. Им грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Челябинске прикрыли незаконное казино: в баре нашли колоды карт, фишки, стол для игры в покер.

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