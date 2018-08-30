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В Югре любитель марихуаны стал фигурантом уголовного дела

Общество

«Траву» он собирался употреблять сам

Нефтеюганск, Югра, 30 августа 2018, 05:56 — REGNUM  Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ), у которого нашли 20 г марихуаны, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Наркотик был обнаружен у нефтеюганца при личном досмотре. По словам мужчины, «траву» он собирался употреблять сам.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка и изготовление наркотических средств», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что нефтеюнагцу грозит трехлетний срок лишения свободы. Раньше в подобных нарушениях закона он замечен не был.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Челябинске изъято более семи килограмм героина. Два наркоторговца взяты под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске найдены тайники с десятками тысяч героиновых доз

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