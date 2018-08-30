В Челябинске найдены тайники с десятками тысяч героиновых доз

Челябинск, , 05:28 — REGNUM Крупная партия героина изъята в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

Наркотики были обнаружены опергруппой управления по контролю за оборотом наркотиков у двух челябинцев, перевозивших порошок в автомобиле. Героин в свертках был найден как в салоне машины, так и при личном досмотре сообщников — всего 980 г.

Кроме того в тайниках в лесу в районе Новоградского тракта найдено более 5710 г героина.

«Общая масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства героин составила порядка более семи килограммов, из них почти шесть — высококонцентрированного наркотика афганского происхождения, что эквивалентно более 60 тысячам разовых доз», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в результате были возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Оба подозреваемых задержаны.

«Оба мужчины ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений, — отметили в МВД РФ. — Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа на двое жителей Каслинского района (Челябинская область) получили длительные сроки за наркоторговлю в особо крупном размере. Один из каслинцев получил статью за эту деятельность повторно.

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