Эксперты: В Китае самая высокая смертность от алкоголя в мире

Пекин, , 04:40 — REGNUM Китай является страной с самой высокой смертностью от употребления алкогольных напитков, сообщает The Global Times со ссылкой на известный медицинский журнал the Lancet.

По данным экспертов, в Китае за прошлый год было зафиксировано 59 тыс. женских смертей и 650 тыс. мужских от злоупотребления алкогольными напитками.

Второе место в рейтинге занимает Индия, где было зафиксировано 42 тыс. женских смертей и 290 тыс. мужских. По данным Global Times, китайские мужчины погибают чаще из-за проблем с алкоголем, чем женщины, потому что употребляют втрое больше алкогольных напитков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день открытия ЧМ-2018 (мундиаль проходил в Москве) полиция Китая задержала более двух тысяч пьяных водителей. Из них 234 человека были в сильном подпитии. Задержаны также восемь водителей, употребивших наркотики.

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