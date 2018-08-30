Из-за утреннего тумана в Новосибирске задержаны несколько рейсов самолётов

Новосибирск, , 04:07 — REGNUM Утренний туман, опустившийся на Новосибирск 30 августа, помешал нескольким рейсам вылететь в назначенное время из аэропорта «Толмачёво», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 7:50 часов (время местное) по информации онлайн-табло аэропорта задержан вылет пяти рейсов.

«Рейсы на вылет пока закрыты. У нас уже больше часа задержка. Сидим в самолёте. Капитан только что сказал, что ещё 30 минут будем ждать из-за тумана», — заявил корреспондент НГС, который должен вылететь в Москву.

А Западно-Сибирский Гидрометцентр сообщает, что 30 августа в Новосибирской области «ожидается переменная облачность, без осадков, ночью по северо-востоку в отдельных районах небольшие дожди, ночью и утром местами туманы».

Новосибирцы же активно делятся фотографиями тумана в социальных сетях.

https://www.instagram.com/p/BnFPQ6uHphw/

При этом, уже 1 сентября синоптики прогнозируют в Новосибирской области заморозки.

«1 сентября при прояснениях по западу, северо-западу области ожидаются заморозки до 0,-2 °C», — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидромета.

Отметим, что два дня до этого, 28 и 29 августа, в Новосибирске шёл дождь, иногда переходящий в ливень. Температура воздуха при этом составляла днём +18, +22 °C, ночью +5, +12 °C.

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