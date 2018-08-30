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В правительстве посчитали, чего будет стоить смягчение пенсионной реформы

Общество

Смягчение затронет 2,4 млн российских женщин

Москва, 30 августа 2018, 00:49 — REGNUM  Дополнительные расходы в размере 3,6 трлн руб. станут следствием смягчения пенсионной реформы, о котором объявил президент РФ, заявила журналистам российский вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта о повышении пенсионного возраста, при котором женщины должны будут идти на пенсию в 63 года, российский бюджет понесет расходы в размере 3,6 трлн рублей. Она уточнила, что это смягчение затронет 2,4 млн женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 29 августа выступил с обращением к гражданам по поводу готовящейся пенсионной реформы. Он заявил, что повышение пенсионного возраста не восемь лет для женщин неверно и нужно повысить лишь на пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова: Пенсионеры — не самая бедная категория граждан в России

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Повышение пенсионного возраста
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