Жители Ямала оштрафованы за магниты на водосчетчиках

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 00:22 — REGNUM Трое жителей города Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) оштрафованы за установку магнитов на счетчики воды, сообщили в городском филиале Единого расчетно-информационного центра (ЕРИЦ).

Общая сумма штрафов составляет 280 тысяч рублей. Один из нарушителей заплатит 140 тысяч рублей. Использование магнитов было обнаружено при помощи специально установленных индикаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня в России общая сумма долгов за ЖКХ, по которым были приняты судебные решения о взыскании, составила 4,4 трлн рублей.

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