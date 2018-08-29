Олимпийский взлёт российских талантов

Авигдор Эскин, , 23:13 — REGNUM

Победа шестнадцатилетнего российского пианиста Ивана Бессонова на международном конкурсе молодых музыкантов классического Евровидения стала апогеем этого победородного лета. Люди уже начали сбиваться со счета при попытке подытожить количество медалей, привезённых в этом году домой школьниками России.

Иван Бессонов вселился в сознание особо заметно в силу своей эффектной манеры исполнения и яркой природной красоты. Его триумфальное появление на сцене знаменитого зала «Ашер холл» в Эдинбурге увенчалось победой и началом международной карьеры.

Месяц назад российские школьники вернулись с победой с 29-й Международной биологической олимпиады. Данил Афонин, Артём Путовид и Азат Гараев завоевали золото, а Ирина Ярутич привезла домой серебряную медаль. Стоит упомянуть и руководителя российской сборной на олимпиаде профессора кафедры биохимии МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Рубцова.

В то же время пять золотых и серебряную медаль принесла России её команда на Международной математической олимпиаде в Румынии. В составе российской сборной выступали шесть школьников: Марат Абдурахманов, Артур Герасименко, Егор Рябов, Станислав Крымский, Владимир Петров, Сергей Лучинин. Они приехали в Румынию из разных городов России. Их тренировал доцент кафедры высшей математики МФТИ Назар Агаханов. Отметим, что в этой олимпиаде участвовали представители более ста государств.

Также с прекрасными результатами вернулись с 50-й Международной химической олимпиаде в Чехии четыре школьника: Даниил Бардонов, Алексей Коноплев, Андрей Кобелев и Михаил Матвеев. Они привезли две золотые и две серебряные медали.

Не первый год показывают высочайшие результаты участники из России в международной олимпиаде по физике. В 49-й было два этапа соревнований: теоретический и экспериментальный. Говорят, это был уровень третьего курса Физтеха. Россию представляли Станислав Цапаев, Григорий Бобков, Алексей Шишкин, Вячеслав Кузнецов и Захар Яковлев. Они завоевали четыре золотые и одну серебряную медали.

Прочитавшие о феноменальных успехах российских подростков этим летом обязательно спросят: «Если все так хорошо, то почему так плохо?»… На вопрос: что именно плохо, они затруднятся дать вразумительный ответ. Однако общеизвестно, что располагающие возможностями россияне отправляют своих детей получать высшее образование за границей. Это относится не только к функционерам правящей партии.

При внимательном изучении мы обнаружим, что уровень образования в России непрерывно растёт. Существуют общепризнанные международные организации, тестирующие уровень образования в разных странах мира. Самые известные среди них это TIMSS (математика и естествознание, 4-й и 8-й классы) и PISA (умение применять школьные знания в различных жизненных ситуациях).

Если посмотреть свежие отчеты TIMSS, то картина складывается оптимистичная. Начиная с 2003 года знания российских школьников по математике и естественным наукам только улучшаются.

Мы видим на графиках исследований, что с 2003 года кривая показателей 8-х классов упорно ползет вверх, а потом останавливается. Этот рост примерно совпадает с периодом, когда внедряли ГИА и ЕГЭ. То, что сейчас у четвероклассников результаты выросли, а у восьмиклассников нет, можно объяснить внедрением новых образовательных стандартов, которое уже произошло в начальной школе, но в старших классах только запланировано на будущее. Среди положительных факторов, влияющих на высокий уровень знаний российских школьников, это первое место в мире по частоте занятий с родителями до поступления в школу.

Однако если мы посмотрим на результаты исследования PISA (умение применять школьные знания в различных жизненных ситуациях), то обнаружим куда менее радужную картину. Место России по этим критериями вовсе не среди первых, а посередине списка стран мира, рядом со слабыми государствами по уровню образования.

Здесь придётся признать, что и советская школа была ориентирована на решение относительно стандартных задач. PISA требует выйти за рамки привычных схем. Российские подростки хорошо берут интегралы и помнят сложные органические вещества, но путаются, когда надо подсчитать сумму скидки в магазине или разобраться с этикеткой на сыре.

К этому можно добавить, что российское образование дает не слишком прочные знания. Об этом свидетельствует проведённый пару лет назад знаменитый опрос ВЦИОМ. Выяснилось, что в России 32% взрослых полагают, что Солнце вращается вокруг Земли, 18% считают, что электроны больше атомов, а 29% убеждены, что первые люди жили в одно время с динозаврами. Азы знаний, полученные в советской и в российской школе оказались в целом непрочными и легко выветриваемыми.

Последнее время в России очень модно сваливать все проблемы образования на введение ЕГЭ. Государственные телеканалы выходят с передачами в стиле толковища, где обругивают ЕГЭ и прочие исчадия Запада. Им бы почаще рассказывать о талантах и успехах российских школьников, но вместо этого размусоливаются случаи перегибов на местах с проверками школьников при вхождении в помещение, где экзамен проходит.

Нет никаких оснований утверждать, что нововведения последних пятнадцати лет негативно отразились на уровне образования. Как и не стоит полагать, что резкое улучшение может быть следствием изменением формы проведения экзаменов.

Важно признать немалые успехи системы образования, но одновременно начать приближение его с жизненной конкретике и к будущим профессиям старшеклассников. Россия и сегодня богата выдающимися талантами. Самое время взлелеять их и укрепить. Иначе увидим и этих победителей олимпиад в западных университетах уже в ближайшие годы.