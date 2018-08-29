В Лос-Анджелесе появится бульвар Обамы

Лос-Анджелес, США, , 23:04 — REGNUM В американском городе Лос-Анджелесе власти города решили назвать одну из улиц в честь бывшего президента США Барака Хуссейна Обамы. Об этом сегодня, 29 августа, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарчетти.

По его словам, решение о переименовании одной из улиц города в честь Барака Обамы принял городской совет Лос-Анджелеса. Отныне дорога Родео будет называться бульвар Обамы.

«Мы в восторге, что это станет напоминанием жителям Лос-Анджелеса и гостям о наследии президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по городу», — написал Гарчетти.

Стоит отметить, что длина бульвара Обамы весьма внушительна — 5,5 километра.

Напомним, что Барак Обама был президентом США от Демократической партии в период с 2009 по 2017 годы. Кроме того, Обама является лауреатом Нобелевской премии мира и премии имени Кеннеди за защиту прав человека.