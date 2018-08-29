На Украине одернули телеведущего за оценку работы ВКС России в Сирии

Киев, , 23:04 — REGNUM На Украине нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сделал предупреждение телеканалу NewsOne за предачу о действиях ВКС России в Сирии, сообщает 29 августа «Укринформ».

Неудовольствие нацсовета было вызвано комментарием ведущего телепрограммы «Мировая политика с Олегом Волошиным». Ведущий сопроводил кадры российских воздушных ударов по террористам словами «Нравится не нравится, но это есть мощь».

Украинский нацсовет увидел в этом нарушение закона «О телевидении и радиовещании», запрещающего трансляцию материалов, содержащих «популяризацию или пропаганду правоохранительных органов, армии, других военных или силовых формирований государства-агрессора».

Констатация реальных фактов не вписалась в украинское законодательство.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Украины Пётр Порошенко заявил о возможности принятия закона о регулировании деятельности в интернете и в социальных сетях для эффективной борьбы с «российской пропагандой».

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