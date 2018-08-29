Среда, 29 Августа 2018 года
23:22:50 МСК

В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение: гуанако обзавелись потомством

Общество

Самца назвали Анчар

В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение: гуанако обзавелись потомством
Glavo
Гуанако

Ростов-на-Дону, 29 августа 2018, 22:29 — REGNUM  Гуанако в ростовском зоопарке обзавелись потомством. Самца назвали Анчар. Как сообщили ИА REGNUM, познакомиться с семейством предков одомашненной ламы можно ежедневно.

Малыш впервые появился у самки Эрны, которая появилась на свет в 2015 году. Папой стал самец Принц, прибывший на Дон в 2007 году из Калининграда. Он становился родителем неоднократно.

Питаются гуанако травой листьями, веточками деревьев и кустарников. До конца осени малыша мать будет кормить молоком, но уже потихоньку Анчар начинает пробовать растительную пищу.

Напомним, ранее жители Ростова-на-Дону дали имя новорождённому зубрёнку. Его назвали Музыкантом. Зубры, обитающие в ростовском зоопарке, занесены в племенную книгу.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Ростова-на-Дону выбрали имя для зубрёнка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зоопарки, океанариумы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить