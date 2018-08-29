В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение: гуанако обзавелись потомством

Ростов-на-Дону, , 22:29 — REGNUM Гуанако в ростовском зоопарке обзавелись потомством. Самца назвали Анчар. Как сообщили ИА REGNUM, познакомиться с семейством предков одомашненной ламы можно ежедневно.

Малыш впервые появился у самки Эрны, которая появилась на свет в 2015 году. Папой стал самец Принц, прибывший на Дон в 2007 году из Калининграда. Он становился родителем неоднократно.

Питаются гуанако травой листьями, веточками деревьев и кустарников. До конца осени малыша мать будет кормить молоком, но уже потихоньку Анчар начинает пробовать растительную пищу.

Напомним, ранее жители Ростова-на-Дону дали имя новорождённому зубрёнку. Его назвали Музыкантом. Зубры, обитающие в ростовском зоопарке, занесены в племенную книгу.

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