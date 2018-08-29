Среда, 29 Августа 2018 года
21:54:07 МСК

Под Новгородом найдены в болоте истребитель и летчик, погибший в 1943 году

Общество

Истребитель Kittyhawk Р-40 американского производства использовался советскими ВВС

Под Новгородом найдены в болоте истребитель и летчик, погибший в 1943 году
Иллюстрация: Poisk-dolina.ru
Геннадий Шичков

с. Поддорье, Новгородская область, 29 августа 2018, 20:59 — REGNUM  В Новгородской области поисковики нашли и подняли из болота истребитель американского производства Kittyhawk Р-40, потерянный советскими ВВС в марте 1943 года, сообщает 29 августа пресс-служба поисковой организации «Долина».

Истребитель был обнаружен «на болоте Ястребец Поддорского района Новгородской области» поисковыми отрядами «Скиф» и «Сокол».

Уточняется, что самолет при падении провалился на глубину до 4,5 метра, поэтому операцию по его подъему не удавалось осуществить два года подряд из-за сложных погодных условий.

Поисковики подчеркивают, что им удалось поднять останки погибшего советского летчика и установить его личность. Это уроженец Орловской области старший сержант Геннадий Шичков, пропавший без вести 5 марта 1943 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Военнослужащие ЮВО обнаружили на Эльбрусе останки бойцов Красной Армии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить