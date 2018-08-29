Под Новгородом найдены в болоте истребитель и летчик, погибший в 1943 году

с. Поддорье, Новгородская область, , 20:59 — REGNUM В Новгородской области поисковики нашли и подняли из болота истребитель американского производства Kittyhawk Р-40, потерянный советскими ВВС в марте 1943 года, сообщает 29 августа пресс-служба поисковой организации «Долина».

Истребитель был обнаружен «на болоте Ястребец Поддорского района Новгородской области» поисковыми отрядами «Скиф» и «Сокол».

Уточняется, что самолет при падении провалился на глубину до 4,5 метра, поэтому операцию по его подъему не удавалось осуществить два года подряд из-за сложных погодных условий.

Поисковики подчеркивают, что им удалось поднять останки погибшего советского летчика и установить его личность. Это уроженец Орловской области старший сержант Геннадий Шичков, пропавший без вести 5 марта 1943 года.

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