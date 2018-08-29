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В Казахстане торговые точки будут оказывать услуги «Казпочты»

Общество

Компания предоставляет программное обеспечение, обучение сотрудников, а также оказывают другую помощь

В Казахстане торговые точки будут оказывать услуги «Казпочты»
Eurovaran
«Казпочта»

Астана, 29 августа 2018, 21:00 — REGNUM  Оператор почтовой связи Казахстана «Казпочта» начал заключать франчайзинговые контракты с предпринимателями, имеющими торговые точки в удобных и проходимых местах, передает 29 августа телеканал «24 Хабар».

Предприниматели, заключающий контракт с «Казпочтой», получает право оказывать услуги почты. Директор коммерческого департамента АО «Казпочта» Замира Жумагул отметила, что компания предоставляет программное обеспечение, обучение сотрудников, а также оказывают другую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года объем услуг почтовой и курьерской деятельности составил 15,9 млрд тенге ($43,85 млн — по курсу на 14 августа), что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода объем почтовых и курьерских услуг в Казахстане вырос на 7%

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Экономика Казахстана
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