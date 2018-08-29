Суд арестовал акции компании — оператора газопровода «Голубой поток»

Москва, , 20:35 — REGNUM Суд Амстердама наложил арест на акции оператора морского участка газопровода «Голубой поток» Blue Stream Pipeline Company, которая принадлежит российскому публичному акционерному обществу «Газпром». Об этом сказано в отчете «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие 2018 года.

Помимо ареста акций компании, также арестован долг Blue Stream Pipeline Company перед «Газпромом» в рамках взыскания с российской компании 2,56 млрд по спору с украинским «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже.

При этом данное решение суд Амстердама вынес ещё 30 мая. Об аресте других активов «Газпрома» в отчете не сообщается.

Напомним, компания Blue Stream Pipeline Company B. V. — это совместное предприятие российского «Газпрома» и итальянской Eni, которое было создано на паритетных началах для строительства газопровода «Голубой поток» из России в Турцию. Совместная компания владеет морским участком газопровода «Голубой поток» и компрессорной станцией «Береговая». При этом владельцем и оператором сухопутной части «Голубого потока» является сам «Газпром».

Стоит отметить, что в юрисдикции Нидерландов находятся ещё пять подконтрольных «Газпрому» компаний.