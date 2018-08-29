Хамовники назвали самым уничтожаемым районом исторической Москвы

Москва, , 23:31 — REGNUM В Хамовниках находится очень высокий процент домов, которым грозит снос. Об этом заявил координатор Движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин на пресс-конференциии, посвященной борьбе за сохранение культурного наследия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Совета депутатов Лефортово 29 августа.

Всего в районе насчитывается уже около ста точек, где сносятся исторические здания, возводятся объекты точечной застройки, а ценные дома доводятся собственниками до аварийного состояния.

Муниципальные депутаты Хамовников Александра Парушина и Андрей Воронков заявили, что в настоящее время по запросам депутатов проводятся проверки по фактам возможных серьезных нарушений со стороны застройщика по адресу 2-й Неопалимовский пер., 3. Они отметили, что за названием застройщика ООО «Инвест Строй» на самом деле стоит компания ООО «Реставрация Н» и бизнес семьи Кузьминых, чьи лица известны в районе Хамовники не с лучшей стороны. Например, в собственности Кузьминых и «Реставрации Н» оказались территории исторического парка Трубецких.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Архнадзора», в данном муниципальном округе находится шестая часть всех памятников Москвы, которым грозит уничтожение.

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