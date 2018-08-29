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Береговая охрана Ливии перехватила 400 беженцев в Средиземном море

Общество

Операции проводились вблизи портов Аль-Майя и Абу-Камаш к западу от Триполи

Триполи, 29 августа 2018, 18:33 — REGNUM  Береговая охрана Ливии с начала недели «спасла» в Средиземном море около 400 беженцев, направлявшихся в Европу, 29 августа передает агентство Associated Press.

По словам представителя береговой охраны Аюба Гассима, операции проводились вблизи портов Аль-Майя и Абу-Камаш к западу от Триполи. Все мигранты доставлены в лагеря беженцев городов Завия и Таджур.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Италия, ранее принимавшая большую часть мигрантов из Ливии, ужесточила правила в отношении беженцев — теперь большая часть из них доставляется обратно на африканское побережье.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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