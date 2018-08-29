ЕС запрещает Италии пересылать мигрантов в Албанию

Рим, , 18:22 — REGNUM Двустороннее соглашение между Италией и Албанией о пересылке мигрантов нарушает правила ЕС, заявили в Еврокомиссии, передает Il Giornale в среду, 29 августа.

По правилам ЕС, мигрантов можно пересылать в третьи страны, не входящие в ЕС, только если сами они с этим согласны.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини ранее выражал удивление, что мигрантам, которые, по официальной версии, «бегут от войны», предоставляется право выбирать, какая страна им нравится, а какая нет.

В Албанию была направлена часть мигрантов из тех, которых взял на свой борт корабль береговой охраны Италии Diciotti. Несколько стран ЕС обещали принять часть этих мигрантов, а потом отказались от такого намерения.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.