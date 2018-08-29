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В Брянске назначили главу регионального УМВД

Общество

Исполнять обязанность начальника УМВД по Брянской области будет Александр Поздняков

Брянск, 29 августа 2018, 18:06 — REGNUM  Исполняющим обязанности начальника УМВД России по Брянской области назначен полковник полиции Александр Поздняков, который занимал пост заместителя руководителя. Информация о назначении появилась 29 августа на сайте регионального УМВД, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Поздняков занимает пост заместителя начальника УМВД России по Брянской области с ноября 2016 года. До этого назначения он работал на должности замначальника полиции по оперативной работе, а также занимал руководящий пост в уголовном розыске. Начинал свою карьеру Александр Поздняков в 1993 году с должности участкового инспектора милиции УВД по Магаданской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа указом президента в отставку был отправлен бывший глава брянского УМВД Валентин Кузьмин, который занимал этот пост с 2010 года.

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