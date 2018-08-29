Миланский суд освободил наркоторговца из Гамбии: «У него не было выхода»

Милан, Италия, , 18:02 — REGNUM Суд Милана отпустил на свободу нелегального мигранта из Гамбии, который ранее был задержан за торговлю наркотиками, сообщает Il Giornale в среду, 29 августа.

В постановлении суда сказано, что продажа наркотиков была единственным источником средств к существованию данного гражданина.

Гражданин был арестован 27 июня после того, как дважды за четыре дня был пойман за продажей экстази.

Издание добавляет, что нарушитель ранее был выдворен с территории Швейцарии как нелегал, а уже на территории Италии дважды привлекался к ответственности.

Тем не менее в постановлении суда сказано буквально следующее: у гражданина «не было иных доходов от трудовой деятельности, и торговля оказалась единственным способом заработка».

Еще в одном параграфе своего заключения судьи написали о «незначительном преступлении» (подразумевалось, что продаваемые дозы были не «оптовыми»), а наказание в итоге свелось к запрету пребывания на территории Милана.

«Сумасшедший дом», — прокомментировал решение судей на своей странице в Twitter глава МВД Италии Маттео Сальвини.