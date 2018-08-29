В Угличе за укрепление стенок могил взимают дополнительную плату

Ярославль, , 17:56 — REGNUM В Угличе Ярославской области муниципальное унитарное предприятие «Риком», которое оказывает ритуальные услуги, обвинили в навязывании странных услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественник Олег Кузьмин.

Речь идет о дополнительных услугах, которые есть в перечне муниципального предприятия. Например, там есть пункт об укреплении стенок могилы для предотвращения обваливания грунта. Общественник считает, что это противоречит уже принятым нормативным актам.

В положении о об оказании ритуальных услуг написано: могилу выкопать, гроб заколотить, опустить, закопать, сформировать могильный холм. И поэтому обвалится — не обвалится земля — это не проблема клиента. Если обвалились стенки, то подчищай, значит ты могилу не выкопал. По правилам проведения земляных работ, если ты копаешь траншею, канаву, котлован глубиной более полутора метров, то ты обязан проводить укрепление стенок, чтобы не завалило копаля. Это техника безопасности. А в прайсе за это берется 1140 рублей 78 копеек. Когда люди хоронят своих близких, они часто находятся в состоянии шока, не могут адекватно оценить, что именно им предлагается, и платят лишние деньги за выдуманные услуги», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Кузьмин.

Другая претензия связана с услугой по «подготовка участка под захоронение для прохода траурной процессии». Общественник удивляется — разве на кладбище невозможно пройти? Отдельная плата предусмотрена за нестандартный размер гроба. Кузьмин считает, что все эти услуги должны входить в минимальный гарантированный перечень.

Если главой района утверждена максимальная цена копки могил в 4359 рублей, так она предельная и не надо ничего придумывать. Если хотите денег зарабатывать, то продавайте кресты, венки, гробы, но в установленную цену копки могилы не суйтесь. Тем более, что эти расценки придуманные «, — сказал Олег Кузьмин.

В самом МУП «Риком» не стали комментировать конкретные претензии. Директор предприятия считает, что дело в личной неприязни общественника к ней.

Олег Кузьмин десять лет на меня льет грязь. Сейчас идут проверки, Олегу Константиновичу сказано — обращайтесь в суд, и прокуратура ему это сказала. Олег Константинович любит шум, гам. Сейчас он, по-моему, опять куда-то на выборы идет. Это просто мой конкурент — три срока подряд я являюсm депутатом города Углича. Он меня «нежно любит»? и где бы я не работала, он всегда что-то пытается найти. Жалоб от населения у меня нет, тарифы в городе Угличе — средние по области. Мы ничего не нарушаем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор МУП «Риком» Любовь Романова.

Олег Кузьмин написал заявление в полицию, но там в возбуждении уголовного дела отказали. Из администрации района, куда тоже обратился общественник, ответа пока не получено. 29 августа Олег Кузьмин написал заявление в областную прокуратуру.