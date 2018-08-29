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В Волгограде появится новый корпус школы олимпийского резерва

Общество

Его построят на месте бывшей школы, которая находится в аварийном состоянии

В Волгограде появится новый корпус школы олимпийского резерва
TaniaVdB
Волейбол

Волгоград, 29 августа 2018, 17:55 — REGNUM  В Волгограде планируется строительство нового корпуса школы олимпийского резерва по волейболу. Как сообщила 29 августа пресс-служба администрации города, он должен появиться на месте закрытого из-за аварийного состояния здания школы олимпийского резерва по улице имени Ткачева, 7а. В новом комплексе смогут заниматься до 400 детей и подростков.

Площадь нового корпуса должна составить 855 квадратных метров. Власти надеются, что здесь можно будет проводить соревнования по волейболу разного уровня. Кроме того, рядом с корпусом планируется построить центр развития и творчества. Проект будет реализован в рамках муниципально-частного партнерства. Компания-инвестор вложит около 40 млн рублей.

«В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, после ее согласования и утверждения организация-инвестор приступит к подготовительному этапу строительных работ», — сообщили в пресс-службе мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что здание школы олимпийского резерва №7 по волейболу было построено в 1967 году. Оно было закрыто из-за аварийного состояния. Детям приходится заниматься в других школах города.

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