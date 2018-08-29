Среда, 29 Августа 2018 года
18:50:12 МСК

В Казахстане учителям разрешили повторно сдать аттестационный экзамен

Общество

В 2017/2018 учебном году школы покинули 12 тыс. учителей

В Казахстане учителям разрешили повторно сдать аттестационный экзамен
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Экзамен

Астана, 29 августа 2018, 18:17 — REGNUM  Учителя школ Казахстана, которые не прошли аттестацию в мае, смогут повторно сдать экзамен в декабре 2018 года, сообщает 29 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на министра образования и науки республики Ерлана Сагадиева.

По его словам, основной задачей министерства образования и науки Казахстана в 2018/2019 учебном году является повышение ответственности всех уровней образования за качество.

Напомним, весной 2018 года СМИ Казахстана сообщали, что новые правила аттестации в школах республики стали причиной массовых увольнений работников образования. В 2017/2018 учебном году школы покинули 12 тыс. учителей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить