Управляющие компании Калуги саботируют подготовку к отопительному сезону

Калуга, , 17:36 — REGNUM В Калуге по состоянию на 20 июля 2018 года готовность жилищного фонда к отопительному сезону у 10 управляющих компаний составляла всего от 10 до 40%. Как сообщил 29 августа корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Калуги Дмитрий Меньков, три управляющие компании вообще не подготовили к зиме ни одного многоквартирного дома.

Такое явное бездействие управляющих организаций могло стать причиной невыдачи паспорта готовности к зимнему периоду. Также в деятельности двух управляющих организаций установлены факты бездействия при утеплении сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в 23 многоквартирных домах.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой были внесены представления, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Как отметили в ведомстве, вмешательство в ситуацию с УК подействовало, и на 15 августа 2018 года уровень готовности жилого фонда приблизился к 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2018 году из региональной казны выделено 419 млн рублей на подготовку к отопительном сезону 2018−2019. Наиболее высокими темпами подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ведется в Ульяновском, Сухиничском, Мосальском, Барятинском, Мещовском и в Обнинске. В других — работы спланированы и ведутся, но по разным причинам зафиксировано отставание от графика.

Особое внимание планируют уделить состоянию коммунального хозяйства военных городков, в особенности тех, что переходят к Калужской области. Это города Серпухов-15 и Наро-Фоминск-11. Сложности заключаются в высоком износе коммунальной инфраструктуры.

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