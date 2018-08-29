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На Красной площади прошла репетиция выступления Мирей Матье: фоторепортаж

Общество

На фестивале «Спасская башня» певица исполнит три композиции

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На Красной площади прошла репетиция выступления Мирей Матье: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Репетиция выступления Мирей Матье

Москва, 29 августа 2018, 20:58 — REGNUM  В рамках проведения Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве прошла репетиция выступления легендарной французской певицы Мирей Матье. Певица исполнила три музыкальные композиции и приняла ключ от Спасской башни — подарок певице вручил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Хлебников преподносит Мирей Матье ключ от Спасской башни
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Хлебников преподносит Мирей Матье ключ от Спасской башни

В Москву певица прибыла 27 августа. В аэропорту ее встретили с цветами военнослужащие роты специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.

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Репетиция выступления Мирей Матье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Репетиция выступления Мирей Матье

Французская звезда выступит на XI Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 31 августа, 1 и 2 сентября на закрытии программы в дневном и вечернем представлениях. Она исполнит три песни — Pardonne moi ce capriced`enfant («Прости мне этот детский каприз»), Sous le ciel deparis («Под небом Парижа») и Amour defendu («Запретная любовь»).

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Оркестр фестиваля «Спасская башня»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оркестр фестиваля «Спасская башня»

Напомним, в 2017 году Мирей Матье появилась на открытии фестиваля «Спасская башня» в сопровождении почётного эскорта ФСО РФ и посвятила одну из своих песен — Une vie d'amour («Вечная любовь») — первому музыкальному руководителю фестиваля, генерал-лейтенанту Валерию Халилову. Также певица исполнила композицию «Под небом Парижа» в дуэте с российской певицей Зарой.

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Оркестр фестиваля «Спасская башня» во время репетиции Мирей Матье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оркестр фестиваля «Спасская башня» во время репетиции Мирей Матье

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с французской певицей Мирей Матье и народным артистом СССР Владимиром Этушем в рамках творческой встречи в Москве. Бастрыкин отметил вклад певицы в мировую культуру, а также поблагодарил за бескорыстную помощь детям из детских домов и уважительное отношение к истории России.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин встретился с Мирей Матье

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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