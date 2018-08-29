В ситуации с блокировкой «Яндекс.Видео» государство ставит себя в тупик

Москва, , 17:18 — REGNUM Оспорить решение о блокировке пиратских видеозаписей — это, с одной стороны, дело гиблое, а с другой стороны, — будет отчётливее видно проблему, сказал программист ИА REGNUM Юрий Носов, комментируя сообщении компании «Яндекс».

Ранее стало известно, что «Яндекс» считает решение Московского городского суда, которое предписывает удалить контент телеканалов «Газпром-медиа», «необоснованными и не соответствующими законодательству». В компании также отметили, что будут отстаивать свои права в суде и обжалуют вынесенное решение.

Законодатели и судьи с головой влезли в среду, в которой они ничего не понимают. Крайне сложно на формальном языке объяснить, что такое поисковик и чем он отличается от всего остального. Чем с точки зрения закона страница с поисковым результатом отличается от любой другой, на которой размещено видео? Можно сказать, что оно не размещено на серверах Яндекс. Но на серверах Яндекс размещено всё же нечто, что создаёт прямой доступ к пиратской продукции.

Какое бы решение ни принял суд — его можно было бы оспорить. Сущности в интернете не так легко поддаются формальному описанию, как объекты реального мира. Если газета представляла из себя материальный предмет, как и видеозапись на кассете или компакт-диске, то в интернете всё достаточно зыбко. И всё быстро перестраивается. Скорость изменений происходит быстрее, чем законодатели успевают реагировать.

По сути, юристы столкнулись с трудностью описания явлений, наблюдаемых в интернете, юридическим языком. Любой, кто откроет поиск по видео, увидит видео прямо на этой странице. Но любой специалист скажет, что это видео не содержится на странице и передаётся из другого места.

Это лишает понимания того, что именно нужно блокировать. С точки зрения Яндекса — нужно блокировать видео. В таком случае оно исчезнет и из поисковой выдачи. С точки зрения правообладателей — всех не пересажаешь, а изъятие из поиска снизит нелегальные просмотры в разы. Суд не в состоянии верно определить ответчика.

Поскольку оценка вреда от пиратства неоднозначна и некоторые даже говорят о его пользе, то разговоры о борьбе с нелегальным контентом в сети не встречают большой поддержки масс. Действия государственных регуляторов воспринимаются как ограничение свободы, а не как борьба с негативным общественным явлением.

В этом смысле государство само ставит себя в тупик, теряя контроль над ситуацией. Законодатели оказались неспособны составить законы, направленные на получение максимальной общественной пользы. Контролирующие органы действуют фактически случайно, больше думая о своих собственных интересах.

Неизвестно, чем кончится дело с Яндексом, но общую проблему с регулированием интернета так не решить. Она может быть решена только при широком обсуждении. Притом не только между различными представителями интернет-бизнеса, но и с пользователями и экспертами, и другими.

Нужно прежде всего разобраться, какими методами вообще возможно регулировать развитие интернета в нужную сторону. Классические методы пока что не показали своей эффективности.

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