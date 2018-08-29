Стройотряд СамГУ установил рекорд на строительстве космодрома «Восточный»

Самара, , 16:44 — REGNUM Студенческий стройотряд «Эридан» Самарского национального исследовательского университета (СамГУ) им. С. П. Королёва продемонстрировал лучшие производственные показатели, установив новый рекорд студенческой стройки на космодроме «Восточный», сообщает 29 августа пресс-служба вуза.

На инфраструктурных объектах технического комплекса космодрома и микрорайона «Звездный» в этом году трудились более 200 студентов из 13 регионов России. СамГУ на этой стройке представил отряд из 17 человек. Производственные показатели позволили «Эридану» опередить 16 других коллективов из других вузов России.

Отмечается, что установленный рекорд — не первый. Так, зимой 2018 года бойцы отряда «Эридана» перевыполнили план почти на 200%.

Стройотряды Самарского госуниверситета — постоянные участники всероссийских студенческих строек на «Восточном» с момента их организации в 2014 году. Для будущих специалистов работа в строительных отрядах не только позволяет принять участие в реализации масштабных проектов национального значения, но и дает возможность лично познакомиться с будущим местом работы.

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