«Взял всю ответственность на себя» – эксперт об обращении Владимира Путина

Москва, , 17:44 — REGNUM Российское законодательство должно защитить от увольнения людей достигших возраста 50−60 лет и не желающих уходить на пенсию. Об этом 29 августа заявил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина, посвященное пенсионной реформе.

«Речь президента совершенно беспрецедентна, — сказал Григорьев. — Фактически президент взял всю ответственность на себя. Нам действительно нужно менять социальную привычку и прежде всего отношение к возрасту «за 50» и «за 60», чтобы этих людей не увольняли и чтобы они могли устроиться на работу и полноценно работать. Я объехал 10 регионов и встречался с людьми. Один из основных вопросов который меня задавали: «Что делать, если мы хотим остаться работать, но нас заставляют увольняться?» Люди желают продолжить работу и хотят чтобы их трудовые права были защищены. А сейчас они защищаются очень плохо. Нет судов, где выигрываются эти случаи. А если и выигрываются, то компании, которые увольняют людей, платят всего несколько тысяч рублей штрафа и все. Нужно полностью менять эту ситуацию. Президент ровно об этом и сказал сегодня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению спикера Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Лебедева президент России Владимир Путин поступил в ситуации с необходимостью внесения изменений в пенсионную систему мужественно и ответственно. Все его предложения очень своевременные.

«Мы говорим о том, что повышение пенсионного возраста — вынужденное решение, обусловленное меняющимся соотношением работающих и пенсионеров, — сказал Лебедев. — Но такой шаг будет сопровождаться целым комплексом мер, связанных с поддержкой различных категорий граждан».