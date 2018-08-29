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Минобр Казахстана усомнился в подлинности дипломов туркестанских учителей

Общество

Были также обнаружены педагоги, которые получили образование в Узбекистане, но не прошли процедуру нострификации

Минобр Казахстана усомнился в подлинности дипломов туркестанских учителей
Василий Максимов. С дипломом. 1890

Астана, 29 августа 2018, 16:44 — REGNUM  В министерстве образования и науки Казахстана заявили о недостаточной профессиональной компетентности работников образования Туркестанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания по вопросу выработки системных мер по недопущению случаев насилия в отношении детей, правонарушений среди детей Туркестанской области.

В министерстве изучили документы педагогов об образовании. Подлинность части из них вызвала у чиновников сомнения. Были также обнаружены педагоги, которые получили образование в Узбекистане, но не прошли процедуру нострификации — подтверждения документов об образовании, выданных другим государством. По утверждению министерства, преподавать в казахстанских школах эти учителя не имели права.

Министерство образования также намерено заняться вопросом организации курсов повышения квалификации для учителей, занимающихся социально-психологическим сопровождением детей.

Напомним, накануне директор центра педагогического мастерства Назарбаев-интеллектуальной школы Жанбота Кабдыкаримова сообщила, что по итогам тестирования учителей английского языка в стране выяснилось, что две трети проверенных педагогов имеют лишь начальный уровень владения языком.

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