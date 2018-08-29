Стало известно, какие станции метро Петербурга закроют на капремонт

Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Руководство Петербургского метрополитена обнародовало информацию о том, какие станции городской подземки будут закрыты на капремонт в ближайшие годы.

Напомним, в настоящее время горожане лишены возможности пользоваться станцией «Академическая» на первой (красной) линии метро. Ее закрыли на ремонт в конце июля 2018 года, на 11 месяцев.

Следующей на капремонт на те же традиционные 11 месяцев встанет станция «Маяковская» на третьей (зеленой) линии.

Эту станцию, наземный вестибюль которой находится на Невском проспекте и улице Марата, закроют в первом квартале 2020 года, сообщил изданию «Петербургский дневник» начальник производственного отдела службы инфраструктурных программ метрополитена Алексей Мичурин.

В том же 2020 году планируется отремонтировать станцию метро «Московская» на второй (синей) ветке подземки.

Кроме того, планируется ремонт станции «Технологический институт» — примерно в те же сроки, до конца 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы привыкают обходиться без «Академической»