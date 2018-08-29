В правительстве назвали размер штрафа за увольнение работника перед пенсией

Москва, , 16:39 — REGNUM Наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте может стать штраф в размере до 200 тысяч рублей или заработной платы за полтора года. Об этом сообщила 29 августа вице-премьер Татьяна Голикова, передают «Ведомости».

Вице-премьер пояснила, что при разработке соответствующих законодательных поправок за основу будет взята статья 145 УК России «Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет».

При работе над поправками будут также проведены консультации с работодателями и представителями профсоюзов, добавила Голикова.

Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе телеобращения, посвящённого изменению пенсионного законодательства, заявил о необходимости введения «административной и даже уголовной ответственности» за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ гражданам в приёме на работу на основании их возраста.

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