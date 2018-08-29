Омские аграрии будут бороться за урожай «до последнего колоска»

Омск, , 16:08 — REGNUM Омские аграрии вновь столкнулись с трудностями. Пришло время массовой уборки урожая, а техника и хлеборобы не могут выйти в поле из-за проливных дождей, затопивших ниву. Таким образом, уборочная страда проходит в сложных погодных условиях, как и весенний сев. Однако аграрии намерены бороться за урожай до последнего колоска.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, 29 августа состоялось заседание областного штаба по организованной уборке урожая. На заседании прозвучало, что синоптики прогнозируют обильные осадки и температуры ниже обычного, замедляющие испарение влаги. Крестьяне снова будут вынуждены использовать каждый погожий час.

«Перед нами стоит важная задача — собрать весь выращенный урожай и сохранить его. От того, насколько организованно пройдёт уборочная, во многом зависит продовольственная безопасность региона и дальнейшее развитие нашего агропромышленного комплекса. Погоду в этом году стабильной не назовешь», — прокомментировал врио губернатора Омской области Александр Бурков, добавив, что омским аграриям «к сюрпризам природы не привыкать».

Тем временем Омская область приступила к уборке основных сельскохозяйственных культур. Необходимо убрать порядка 3 млн га пашни, из них 2 млн га приходится на зерновой клин, в том числе 1,4 млн — пшеницы.

В поля региона на уборку урожая готовы выйти 3379 комбайнов. Объём имеющихся мощностей по хранению зерна составляет более 4,5 млн тонн.

В облправительстве пояснили, что на выплату субсидий сельхозпроизводителям Омской области в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме более 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд — из областного бюджета.

Напомним, на возмещение омским аграриям части затрат, связанных с приобретением топлива для проведения сезонных полевых работ, из резервного фонда правительства РФ выделено 204,1 млн рублей. Дополнительно аграрии получат ещё 33,2 млн рублей из бюджета региона.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, май 2018 года в Омской области выдался аномально холодным и щедрым на осадки. Их количество в сумме составило 101−351 процент от нормы. Из-за этого весенне-полевые работы стартовали на 2−3 недели позже установленных сроков.

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