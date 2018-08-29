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Курский бухгалтер заработала на художниках 3 млн рублей и 2 года тюрьмы

Общество

Курский Союз художников обирали два года при любой удобной возможности

Курский бухгалтер заработала на художниках 3 млн рублей и 2 года тюрьмы
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Арестованная

Курск, 29 августа 2018, 15:55 — REGNUM  Бухгалтера курского Союза художников Елену Луневу признали виновной в мошенничестве на сумму более трех миллионов рублей, сообщил портал 46tv.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали многочисленные долги организации. За 2015 и 2016 годы Союз художников лишился нескольких миллионов рублей. Суд и следствие установили, что бухгалтер совершила 14 эпизодов преступления: в том числе переводила средства союза через подставные счета себе и своим близким, фиктивно трудоустраивала работников и приписывала им несуществующие задолженности по зарплате, не перечисляла деньги мастерам за выполненные заказы. Всего ущерб, причиненный организации действиями бухгалтера, составил 3 млн 380 тысяч рублей.

Расследование дела было затруднено, так как финансовые документы Лунева вывезла из Союза художников перед тем, как уволиться и уехать из Курска. Бухгалтера признали виновной в мошенничестве и приговорили к 2,5 годам лишения свободы, а также обязали возместить причиненный ущерб. Защита подсудимой с приговором не согласилась и намерена его обжаловать.

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